شكرا لقرائتكم خبر عن "الامن الغذائى أولا": الحكومة ترفع كميات السلع الأساسية المزمع طرحها بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي الأساسي لقطاع التموين، حيث توفير الأمن الغذائي من جانب فضلا عن تطوير دعم السلع الاساسية وضبط الأسواق وحماية المستهلك، وضعت الحكومة خطة مُحكمة خلال السنة المالية الجديدة 2021/2022، في مقدمتها التوسع في توفير السلع الاساسية كاللحوم و الطازجة والدواجن والسكر المعبأ والزيت المكرر والأرز المعبأ والمكرونة، وذلك بقيمة 50.4 مليار جنية مقارنه بـ45.8 مليار جنية العام الجارى.

وفي هذا الصدد، نستعرض كميات بعض السلع الاساسية المستهدف طرحها في الاسواق خلال عام 2021/2022 علي النحو الأتي :

1- اللحوم الطازجة 20.8 ألف طن 21/211 مقارنه بـ19.5 الف طن 20/21

2- الدواجن 28 الف طن 21/22 مقارنه بـ26.5 ألف طن 20/21

3- الارز المعبأ 486 ألف طن مقارنه بـ463 ألف طن عام 202/21

4- المكرونة 139 ألف طن مقارنه بـ132 ألف طن عام 211/20

يشار إلي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تؤكد دعم السلع التموينية لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة من خلال تدعيم مخصصات دعم في موازنة الدولة قدرها 36.5 مليار جنية لدعم سلع الخبر، 53 مليار جنيه دعم السلع الاخرى بإجمالي 89.5 مليار جنية.