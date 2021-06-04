إصابة تلميذين خلال حريق شقة سكنية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أصيب طفلان شقيقان، اليوم الجمعة، في حريق شقة سكنية، بمنطقة السوق القديم دائرة مركز شرطة جهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة بنشوب حريق في شقة سكنية ووجود مصابين بناحية السوق القديم.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

نتج عن الحريق إصابة "كريم. إ" 11 عامًا تلميذ، وشقيقه "عمر" 7 أعوام، تلميذ، بحروق متفرقة بالجسد، وتمثلت التلفيات في احتراق منقولات الشقة.

جرى نقل المصابين لمستشفى جهينة المركزى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.