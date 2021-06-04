صور.. ضبط لحوم ودواجن فاسدة خلال حملة تموينية في السويس



محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد:

ضبطت حملة نفذها مفتشو الطب البيطري في السويس بالتنسيق مع مباحث التموين كميات كبيرة من اللحوم المصنعة والدجاج والأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك داخل محلات جزارة والأسماك والمطاعم، وزنت 350 كيلوكيلو جرام.

كان الدكتور طارق زكي مدير الطب البيطري، وجه قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية برئاسة الدكتور محسن كامل والدكتورة نشوى أبو الفتوح بالخروج في حملة لمتابعة الأسواق ومحلات الجزارة والمطاعم ومحلات بيع الأسماك والوقوف على جودة المعروض والأطعمة المقدمة للمواطنين.

واستهدفت الحملة المحلات المشار إليها بحي السويس وحي فيصل، وضبط الأطباء المشاركين ورجال الشرطة بمباحث التموين كميات كبيرة من الدواجن والأسماك المملحة ومصنعات اللحوم غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حي السويس وفيصل.

جرت مصادرة المضبوطات وتحرير خمسة محاضر للمخالفين والعرض على النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية.