"البنك الزراعي" يخفض الفائدة 1% على قرض باب رزق لتمويل مشروعات ذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك قرر خفض نسبة الفائدة على قرض باب رزق لتمويل مشروعات ذوي الهمم لتصبح قيمة عائد التمويل 11.25% بدلًا من 12.25% بما يحفزهم ويساعدهم على إطلاق مشروعاتهم.

وأضاف في بيان صحفي أن خفض تكلفة عبء الدين في تمويل باب رزق لذوي الهمم يأتي تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي بضرورة تيسير تعاملات ذوي الاحتياجات الخاصة مع القطاع المصرفي وتوفير الخدمات المالية المناسبة لهم ضمن جهود الدولة لرعاية وكفالة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بوجه عام.

وجاء ذلك خلال اللقاء التعريفي للبرنامج التمويلي للإقراض متناهي الصغر "باب رزق" لتمكين المرأة الريفية وتعزيز جهود التنمية بمركز إطسا والذي نظمه البنك الزراعي المصري بمركز شباب قرية أبو جندير بالتعاون مع محافظة الفيوم.

وأطلق البنك الزراعي برنامجه التمويلي باب رزق لتمويل المشروعات متناهية الصغر في 203 قرية في كافة محافظات الجمهورية جميعها من القرى الأكثر فقرا المشمولة ضمن مبادرة حياة كريمة موضحاً أن برنامج باب رزق هو أحد أدوات البنك لتنفيذ المبادرة لتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة الريفية، بحسب فاروق.

وأكد أن البنك رصد 100 مليون جنيه لتمويل برنامج "باب رزق" الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في القرى لتمكينهم اقتصادياً وهو موجه في الأساس لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب بالإضافة إلى صغار التجار والحرفيين في قرى الريف المصري.

ويسخر البنك كافة جهوده لتنمية وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية في كافة المحافظات لتوفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الدخل لسكان القرى وبما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف تنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى، والتي ستغير وجه الحياة في الريف المصري.

وأكد أن البنك الزراعي المصري يعمل أيضا على إتاحة خدماته التمويلية والمصرفية لسكان قرى محافظة الفيوم.