تصدير 7 آلاف طن مولاس عبر ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 27 سفينة حاويات وبضائع، تزامنا مع استقرار حالة الطقس، وانتظام أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة، اليوم الجمعة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، بيانا كشف فيه عن أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 100 طن مخلفات بنجر و1855 طن رمل، و1253 طن داي أمونيوم، و7320 طن مولاس.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 2313 طن خشب زان، و737 طن ألواح فيبر و20794 طن ذرة و940 طن حديد، و12758 طن فول و15300 طن خردة و1808 أطنان صودا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 160933 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 53745 طنا.