صحة القليوبية: 52 ألف مواطن حصلوا على لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن عدد المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بمراكز التطعيم بالمحافظة، بلغ 51986 مواطنا حصلوا على الجرعة الأولى، و4553 على الجرعة الثانية في مراكز التلقيح الـ9 على مستوى المحافظة.

وبحسب البيان، فإن عدد من تلقوا اللقاح في مستشفى كفر شكر المركزي جرعة أولى بلغ 10477 مواطنا، و1526 جرعة ثانية، وفي مركز طب الأسرة بسنديون 10021 جرعة أولى، و1257 جرعة ثانية، وفي مركز طبي حجازي بشبرا 9784 جرعة أولى، و1750 جرعة ثانية، وفي رمد بنها 5923 جرعة أولى، و20 جرعة ثانية.

بينما تلقى لقاح كورونا جرعة أولى فقط 3879 في وحدة الأحراز الصحية، و3597 في مركز طبي سندبيس، و3105 بوحدة مشتهر بطوخ، و3117 بمركز طبي الحي الثاني العبور، و2083 في بنك الدم الإقليمي بأسنيت في كفر شكر.