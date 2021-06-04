شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تجيز استخدام لقاح فايزر لسن 12-15 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجهة المنظمة للأدوية في بريطانيا اليوم الجمعة على استخدام لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لمرض كوفيد-19 في تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما بعد موافقة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الأمر نفسه.

وذكرت أن الأمر منوط الآن باللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في البلاد لاتخاذ قرار بشأن تطعيم هذه الفئة ضمن خطة بريطانيا الشاملة للتطعيم.

ويجري تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما بالفعل في الولايات المتحدة بلقاح فايزر، في حين تعتزم فرنسا وألمانيا البدء في تطعيم هذه الفئة هذا الشهر.