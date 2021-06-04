"برلين 2" حول ليبيا.. اليونان مستاءة من تجاهل ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استياء أعربت عنه اليونان من تجاهل ألمانيا دعوتها لمؤتمر "برلين 2" حول ليبيا المزمع عقده بعد أسابيع.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن أثينا "مستاءة" لعدم دعوتها إلى مؤتمر "برلين2" الدولي حول ليبيا.







وأكد الوزير اليوناني أنه نقل للمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، في اتصال هاتفي، استياء بلاده من عدم دعوتها لحضور "برلين 2"، مشيرًا إلى أنه بحث –كذلك- التعاون مع الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين الليبيين.



النسخة الثانية

وعلى غرار مؤتمر برلين المنعقد قبل عام ونصف العام ورسم خطوطًا عريضة للحل في ليبيا، تعقد النسخة الثانية منه في 23 يونيو/حزيران الجاري، بحسب بيان للخارجية الألمانية صدر الثلاثاء الماضي.

برلين 2.. ملفات ليبيا الشائكة على الطاولة منتصف يونيو

وقالت الخارجية الألمانية إن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية لبحث سبل استقرار البلاد، ومناقشة التحضير للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وخروج الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا.



وخصت الخارجية الألمانية ”الخليج 365” بإفادة صحفية حول المؤتمر، أكدت فيها أن جميع المشاركين في مؤتمر برلين الأول، مدعوون للمؤتمر الثاني القادم حول ليبيا.

حضور شخصي

وجمع مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، المنعقد في يناير/كانون الثاني 2020، بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإمارات العربية المتحدة والجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وجمهورية الكونغو وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وممثلين عن الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام وممثله الخاص في ليبيا، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

الخارجية الألمانية تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل مؤتمر ليبيا القادم

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن "المشاركين الحاليين في مؤتمر برلين مدعوون، وهذا يشمل كلاً من ممثلي الدول وممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية".

وأضافت "وفقا للوضع الحالي، نخطط إلى حد كبير لمؤتمر برلين الثاني المقرر في 23 يونيو/حزيران الجاري، كحدث بحضور شخصي، مع اتباع الإجراءات الاحترازية الصارمة ضد فيروس كورونا المستجد".

أهداف "برلين 2"

ويهدف المؤتمر إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الأوضاع في ليبيا منذ مؤتمر برلين الأول.

ويركز المؤتمر المقبل على الخطوات المنتظرة من أجل تحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا، خاصة الاستعدادات للانتخابات، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة على النحو المتفق عليه في وقف إطلاق النار، كما سيبحث خطوات توحيد قوات الأمن الليبية.