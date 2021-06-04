تركيا: اندلاع حريق في مركز إنتاج مواد كيماوية في أنقرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 يونيو 2021

اندلع حريق في وقت متأخر ليلة أمس الخميس في مركز إنتاج مواد كيماوية في العاصمة التركية أنقرة ، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة.



ووقع الحادث في حي بمنطقة يني محل وامتد إلى الكتل المجاورة، مع تصاعد دخان أسود كثيف يغطي المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتم إرسال عدد كبير من رجال الشرطة والإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو وفيات.

وتعمل السلطات لتحديد سبب الحريق.​