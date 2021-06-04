جيروزاليم بوست: تركيا تسعى لإثارة صراع جديد في منبج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 يونيو 2021

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن تركيا تسعى لتأجيج الحرب في منبج السورية، وذلك ضمن خططها لمحاربة قوات سوريا الديمقراطية.



وأكدت الصحيفة أن الرواية التركية تفيد بأنها تريد المصالحة مع أمريكا، بعد سنوات من التوتر على خلفية اتهامها بالتخيط لمحاولة الانقلاب في يعام 2016.

وتزعم تركيا أن قوات سوريا الديمقراطية على صلة بحزب العمال الكردستاني، وبالرغم من عدم وجود أدلة على انخراط قوات سوريا الديمقراطية في أي نشاط ضد أنقرة، استغلت الأخيرة وجود القوات كحجة لقصف ومهاجمة سوريا.

وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن منبج باتت في مرمى نيران تركيا منذ سنوات، حيث اعتمدت قوات سوريا الديمقراطية في البداية على وحدات حماية الشعب الكردي، لكن بعدما أصبحت الولايات المتحدة أكثر انخراطا في دعمها عام 2015، توسعت القوات لتشمل العديد من المقاتلين العرب ضد داعش.

وذكرت الصحيفة أن تركيا، سعت لحمل العرب السوريين على قتال قوات سوريا الديمقراطية، وأضافت أن الهدف هنا من وجهة نظر تركيا هو حمل السوريين على قتال بعضهم البعض، لتشتيت انتباههم، لافتة إلى أنه طالما يقاتل السوريون بعضهم البعض، يمكن لأنقرة الاستفادة وزيادة سيطرتها.

وخلال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حاولت تركيا إقناعه بنظرية أنها ستقاتل داعش حال مغادرة الولايات المتحدة، لكن واشنطن تشككت في هذه النية.