الرئيس العراقي: ممارسات تركيا جريمة بيئية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 يونيو 2021

فيما يمكن اعتباره من أقوى ردود الفعل الرسمية العراقية على قطع الأشجار وحرق الغابات في المناطق الواقعة ضمن نطاق عمليات الجيش التركي في كردستان العراق، عبر شركات ومصانع تركية مختصة، وإرسال أخشابها وحطبها لتركيا، نشر الرئيس برهم صالح تغريدة لاذعة.



وغرد الرئيس العراقي برهم صالح عبر صفحته على تويتر، قائلا: "التجاوز على السيادة والعنف ونزوح المدنيين من منازلهم.. فقطع أشجار الغابات في هرور وباتيفا وغيرها من المناطق الحدودية في إقليم كردستان، ممارسات غير إنسانية وجريمة بيئية لا يجب غض النظر عنها".

وتابع: "واجبنا التنسيق العملي بين سلطات الحكومة الاتحادية والإقليم، لإيقاف التجاوزات ومحاسبة المذنبين".