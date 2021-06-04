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الشرطة الفرنسية تفكك أكبر مخيم للاجئين في كاليه

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أزالت الشرطة الفرنسية مخيما مؤقتا للاجئين في ميناء كاليه في شمال البلاد، اليوم الجمعة، ونقلت المئات ممن كانوا فيه، في واحدة من أكبر العمليات من هذا النوع في الشهور الماضية.

ومنذ تخفيف القيود المرتبطة بمكافحة فيروس وإعادة فتح الحدود داخل الاتحاد الأوروبي، بدأ المهاجرون يتوافدون على كاليه مجددا أملا في الوصول إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي.

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وقالت السلطات المحلية إن عدد المهاجرين زاد بشدة في الأسابيع الماضية.

وأضافت في بيان: "عثرنا على عدة مئات من المهاجرين في المكان منهم نحو 30 طفلا".

وبدأت العملية في حوالي السادسة صباحا، ونُقل المهاجرون إلى مراكز استقبال أخرى في المنطقة.

وهدمت السلطات مرارا مخيمات غير قانونية، لكنها كانت تقام مجددا في أنحاء أخرى في غضون شهور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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