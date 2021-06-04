شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل صحفيين أذربيجانيين في انفجار لغم قرب كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
4 يونيو 2021
15:42 مساء
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باكو-أ.ف.ب
قتل صحفيان أذربيجانيان في انفجار لغم في منطقة كالباجار المجاورة لأرمينيا، وإقليم ناجورني كاراباخ، على ما ذكر التلفزيون الرسمي، الجمعة. وقال مدير محطة «از تي في» روشان ماميدوف عبر «فيسبوك»، «المصور في محطتنا سراج ابيشوف المولود عام 1989، ومراسل وكالة الأنباء الرسمية أذر تاج، مكارم إبراهيموف، قتلا في انفجار لغم خلال قيامهما بعملهما في منطقة كالباجار».
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