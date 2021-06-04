مقتل صحفيين أذربيجانيين في انفجار لغم قرب كاراباخ

باكو-أ.ف.ب

قتل صحفيان أذربيجانيان في انفجار لغم في منطقة كالباجار المجاورة لأرمينيا، وإقليم ناجورني كاراباخ، على ما ذكر التلفزيون الرسمي، الجمعة. وقال مدير محطة «از تي في» روشان ماميدوف عبر «فيسبوك»، «المصور في محطتنا سراج ابيشوف المولود عام 1989، ومراسل وكالة الأنباء الرسمية أذر تاج، مكارم إبراهيموف، قتلا في انفجار لغم خلال قيامهما بعملهما في منطقة كالباجار».