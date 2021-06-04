شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تسعى لتطعيم 250 مليون شخص ضد «كورونا» نهاية سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منظمة الصحة العالمية سعيها لتطعيم 250 مليون شخص إضافى ضد فيروس كورونا بحلول نهاية سبتمبر المقبل، لتحقيق الهدف المنشود بتحصين 10% على الأقل من سكان كل بلد حول العالم.

وقال الدكتور بروس الوارد كبير مستشاري مدير عام منظمة الصحة العالمية فى تصريحات صحفية، الجمعة، فى جنيف إن مبادرة تسريع الوصول إلى أدوات مواجهة كورونا والتى تشمل اللقاحات والاختبارات والعلاجات تواجه فجوة تمويلية تبلغ حوالى 16 مليار دولار.

ونوه إلى أن المنظمة تواجه تحديات بشأن تحقيق هذا الهدف تتمثل فى الوصول إلى الأدوات اللازمة لايصالها إلى البلدان المحتاجة، مشيراً إلى أن هناك حاجة لـ100 مليون جرعة خلال شهرى يونيو الحالي ويوليو المقبل فقط . (وام)