شكرا لقرائتكم خبر عن صربيا.. انفجارات في مصنع ذخيرة ولا إصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلجراد - رويترز

ذكرت وسائل إعلام في صربيا أن سلسلة انفجارات هزت مصنع ذخيرة في بلدة تشاتشاك في الساعات الأولى من، الجمعة، لكن لا توجد أنباء عن إصابات.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن الانفجار الأول سُمع في حوالي الساعة 01:30 صباحاً (23:30 بتوقيت جرينتش) في مخزن الذخيرة بمصنع «سلوبودا» الذي ينتج أجهزة منزلية وكذلك ذخيرة مدفعية ومتفجرات.

وقال رئيس بلدية تشاتشاك لهيئة الإذاعة والتلفزيون إنه تم إجلاء جميع عمال المناوبة المسائية في المصنع وعددهم 60. وذكرت الهيئة أن نوافذ بعض المنازل القريبة من المصنع تهشمت، وأجلت السلطات سكان الحي.

وتضرر مصنع «سلوبودا» بشدة في 1999 خلال حملة قصف نفذها حلف شمال الأطلسي على صربيا. وأسفر انفجار مماثل في المصنع نفسه في 2003 عن مقتل ثلاثة عمال، بينما لم تحدث إصابات جراء انفجار آخر في 2010.