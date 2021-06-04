شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد وحمدان بن زايد يناقشان قضايا الوطن والمواطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وتبادل سموّهما، خلال اللقاء الذي جرى في دبي، الأحاديث الأخوية وتناولا عدداً من القضايا التي تهم الوطن والمواطن بما يحقق التنمية المستدامة، ويعزز مكانة الدولة عالمياً ويعلي من شأنها تحت القيادة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله.

حضر اللقاء الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سموّ ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سموّ رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وخديم عبد الله الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة، الشريك المؤسس لشركة الظاهرة الزراعية. (وام)