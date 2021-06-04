اعتقال الروسية سيزيكوفا في بطولة فرنسا

باريس - رويترز

ذكر مصدر في الشرطة الفرنسية، الجمعة، أن لاعبة التنس الروسية، يانا سيزيكوفا، اعتقلت في بطولة فرنسا المفتوحة، ووضعت تحت الحراسة. في حين لم يتم الكشف عن الأسباب.

وأكد الاتحاد الفرنسي للتنس القبض على اللاعبة، وقال إنه لا يمكنه التعليق أكثر من ذلك.

وقال شاميل تاربيستشيف رئيس الاتحاد الروسي للتنس لوكالة الإعلام الروسية (ريا)، إنه تم إبلاغه بموقف سيزيكوفا. وأشارت وكالة تاس للأنباء أيضاً إلى أن السفارة الروسية في باريس أُبلغت الموقف.