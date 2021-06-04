شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء يشاركون فى تشييع جنازة والدة رئيس مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل، إلى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، لتشييع جثمان والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ والتى وافتها المنية أمس الخميس.

وتقدم الحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية.

كما حضر وكيلى مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة وفيبى فوزى، والدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمد إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.