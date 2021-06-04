وزير الأوقاف لأئمة الدقهلية: "المنشطات تسبب نقص المناعة والفطر الأسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تغيرت الكثير من المعطيات فى العالم.

وأضاف "عالم الغد لم يصبح كعالم الأمس ففى الأسابيع الماضية تداولت الكثير من المصطلحات لبعض الأمراض التى كانت موجودة وترتبط بضعف المناعة وتسبب أمراضا شديدة حيث ظهر ما يطلق عليه الفطر الأسود وفى دول أخرى تحدثت الصحف عن الفطر الأبيض أو الفطر الأصفر وكلها أمراض تظهر علمياً بسبب نقص المناعة وتناول المنشطات لفترات طويلة ومن يستخدمون المنشطات هم الأكثر عرضة لهذه الأوبئة".

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الجمعة، بالأئمة المتميزين في مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا والدعوة الإلكترونية" وبعض قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية بديوان عام محافظة الدقهلية فى إطار زيارته للمحافظة، يرافقه الشيخ عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب.

وأضاف وزير الأوقاف أنه يجب على الناس أن تعود بصدق إلى الله وتدرك أنه مهما تقدم العلم كما قال الله سبحانه "حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ".

وتابع: "فى كل الظروف الحالية لا يجب أن يقف الشخص مكتوف الأيدي، فيجب أن يوصل الإنسان القيم الأخلاقية للناس فى تلك الظروف، فالجماعات المتطرفة استغلته استغلالاً خاطئاً لتحقيق أفكارها وأيديولوجياتها لتحقيق الفتن وغيرها عبر الشائعات المختلفة.