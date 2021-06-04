انخفاض الريال السعودي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر الدينار الكويتي والريال السعودي والدينار الأردني، فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي والبحريني والريال القطري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات البنك الأهلي.

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه قرشًا واحدًا، ليسجل أمس الخميس، 49.12 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع مقارنة بسعره الخميس قبل الماضي.

وانخفض سعر الريال السعودي قرشًا واحدًا للشراء ليسجل أمس الخميس 4.15 جنيه للشراء مقابل 4.16 جنيه يوم الخميس قبل الماضي، فيما استقر سعر البيع عند 4.19 جنيه.

وانخفض سعر الدينار الأردني، حيث سجل أمس الخميس 21.71 جنيه للشراء (أي شراء البنك من العميل)، و22.15 جنيه للبيع، مقابل 21.72 جنيه للشراء، و22.19 جنيه للبيع الخميس قبل الماضي.

ووفقا لموقع البنك، استقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس الخميس، 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وهو نفس سعره الخميس قبل الماضي.

وارتفع سعر الدينار البحريني، أمس الخميس ليسجل 40.36 جنيه للشراء و41.69 جنيه للبيع مقابل 40.34 جنيه للشراء، و41.67 جنيه للبيع، الخميس قبل الماضي.

وارتفع سعر الريال العماني قرشين ليسجل أمس 39.64 جنيه للشراء، و40.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال القطري، أمس الخميس عند 4 جنيهات للشراء، و4.31 جنيه للبيع وهو نفس مستواه الخميس قبل الماضي.