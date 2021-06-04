مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين جنوب نابلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 7 ثواني

اندلعت مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين.

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وعناصر الجيش الإسرائيلي في بلدة رافات شمال القدس بعد خروج مسيرة دعت لها القوى الوطنية.

وكان الفلسطينيون أقاموا صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالمصادرة في بلدة بيتا جنوب نابلس، قبل خروج المسيرة باتجاه جبل صبيح في البلدة والذي أقام عليه المستوطنون بؤرة استيطانية.

وقد أدت المواجهات إلى سقوط إصابات بالرصاص الحي خلال قمع المتظاهرين في بيتا ومن بينها إصابة خطرة بعنق شاب فلسطيني، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.