انفجار لغم في قره باغ… ومقتل صحفيين أذربيجانيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2021 1:22 مساءً

ذكر التلفزيون الحكومي في أذربيجان أن مصورا يدعى سراج أبيشوف وهو مواليد عام 1989، وصحفيا يدعى محرم إبراهيموف ويعمل في وكالة أنباء “أزرتاج” لقيا مصرعهما في انفجار لغم أثناء عملهما في منطقة كيلبجار في قره باغ.

يشار إلى أن العمليات العسكرية كانت استؤنفت في إقليم قره باغ بنهاية ايلول 2020، في تجدد لصراع طويل الأمد بين أذربيجان وأرمينيا.

وقام الطرفان بعدة محاولات للتوصل إلى هدنة، وتمكن اتفاق ثلاثي تم التوصل إليه بوساطة روسية ليلة 10 تشرين الثاني من الصمود، حيث وافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بالكامل وتبادل الأسرى وجثث القتلى. كما سلمت يريفان مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى باكو. وتتمركز علاوة على ذلك، قوات حفظ سلام روسية في المنطقة، وذلك بحسب “نوفوستي”.