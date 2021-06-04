قضية تمويل القذافي لحملة ساركوزي تتفاعل… توقيف شخصين جديدين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 01:09 مساءً - لا تزال قضية تمويل الرئيس الليبي السابق معمر القئافي لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية عام 2007 تتفاعل، حيث أوقفت الشرطة الفرنسية شخصين جديدين للاشتباه بتأثيرهما على شاهد في قضية التمويل.

وقالت مصادر مطلعة على القضية لوكالة فرانس برس: إن ”التحقيق يتعلق بشبهة التأثير على شاهد، والمشاركة في عصابة أشرار مرتبطة بمقابلة تمكن الصحفي في ”باري ماتش“ الذي توجه إلى لبنان مع مصور من وكالة بيست-إيميج، من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في تشرين الثاني/نوفمبر“.

وذكرت مصادر قريبة من الملف، أن الشرطة داهمت منزلي رئيسة وكالة التصوير ميشيل مارشان، والصحفي في ”باري ماتش“، فرنسوا دو لابار، الخميس.

وفي هذه المقابلة، سحب زياد تقي الدين اتهاماته ضد رئيس الدولة الأسبق، بعدما اتهمه أولا بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي.

وعبر ساركوزي حينذاك عن سروره، مؤكدا أن ”الحقيقة ظهرت“.

وقال كريستوف بيغو، محامي فرانسوا دو لابار: إن ”المداهمة والتوقيف قيد التحقيق من أجل مقابلة، أمر عنيف جدا، وتشكيك مقلق جدا في القيم“.

ودانت مديرة النشر في ”باري ماتش“، كونستانس بانكيه في بيان بتوقيفهما، معتبرة أنه ”اعتقال مخالف لكل المبادئ الديمقراطية، وأقرب إلى شكل من أشكال الترهيب“.

ونُشرت مقابلة تقي الدين بعد فترة وجيزة من سجنه في لبنان في إطار ملاحقات قضائية ضده.

وكانت صحيفة ”ليبراسيون“ اليومية، أشارت في آذار/مارس، إلى حركة نقل أموال مشبوهة، مشيرة إلى مفاوضات قد تكون أجريت على هامش المقابلة.

من جهته، ذكر موقع ”ميديابار“ الإلكتروني الإخباري، أن ”هذه الملاحقات هي التي كشفت وجود مفاوضات سرية مع تقي الدين ليتراجع في القضية الليبية“.

وبعد شهرين، وخلال استجوابه في 14 كانون الثاني/يناير في بيروت من قبل اثنين من قضاة التحقيق الفرنسيين المسؤولين عن القضية الليبية، قال زياد تقي الدين المعروف بتقلب مواقفه: إنه ”لا يؤكد الأقوال“ التي أدلى بها في المقابلة.

وأمام قاضيي التحقيق، عاد تقي الدين إلى روايته الأولى التي تفيد أن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي في 2007 تلقت أموالا ليبية، مع الإصرار على أن لا علاقة له بالأمر.

وأكد أن ”باري ماتش“ التي يملكها صديق لساركوزي، قامت بتشويه تصريحاته.

يذكر أن هذه المجلة هي ملك لمجموعة ”لاغاردير“ التي يشغل ساركوزي مقعدا في مجلس الإشراف عليها.