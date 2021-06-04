شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعبة الروسية سيزيكوفا رهن الاعتقال في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مصدر بالشرطة لرويترز اليوم الجمعة أن لاعبة التنس الروسية يانا سيزيكوفا اعتقلت في بطولة فرنسا المفتوحة ووضعت تحت الحراسة.

ولم يكشف المصدر أسباب الاعتقال.

وأكد الاتحاد الفرنسي للتنس القبض على اللاعبة وقال إنه لا يمكنه التعليق أكثر من ذلك.

وقال شاميل تاربيستشيف رئيس الاتحاد الروسي للتنس لوكالة الإعلام الروسية (ريا) إنه تم إبلاغه بموقف سيزيكوفا.

وأشارت وكالة تاس للأنباء أيضا أن السفارة الروسية في باريس أُبلغت بالموقف.