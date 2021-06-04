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بغداد - ياسين صفوان - الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز ان "حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية:
- تنفيذ اوامر قبض على المادة (٤ /ارهاب )(١٣٣) - ضبط كدس عتاد (٦)كدس
- ضبط عبوات ناسفة (١٢) عبوة
- تدمير مضافات(٦)
- ضبط اسلحهة مختلفة(٣١٨) قطعة
- ضبط عتاد مختلف(١٣٧٥)
-تحرير مخطوف(١)
- ضبط عجلات مسروقة (٤٧)
- ضبط مخدرات (١)كغم
- ضبط حبوب مخدرة (١٠٤٠٠)
- ضبط قطع اثرية(٤١٣) قطعة
- ضبط ادوية مهربة وغير مرخصة(١٨)طن
- ضبط صيدليات وعيادات طبيه غير مجازة ومخالفة (٢١)
- القبض على مخالفين برفع الاسعار(٣)
- حماية المنتج المحلي ضبط مواد غذائية ولحوم ودجاج وخضروات وفواكه (٥٦٠)طن
- القبض على متسللين عراقين وعرب واجانب (١٢)
- ضبط صهاريج لتهريب النفط(٨)
- ضبط عجلات تحمل مواد مهربة (٣١٥)طن
- تنفيذ اوامر قبض على المادة (٤ /ارهاب )(١٣٣)
- تنفيذاوامر قبض مختلفة (١٠٦٨)
- القبض على متعاطين وتجار مخدرات(٣)
- ضبط عبوات ناسفة (١٢) عبوة
- تدمير مضافات(٦)
- ضبط اسلحهة مختلفة(٣١٨) قطعة
- ضبط عتاد مختلف(١٣٧٥)
-تحرير مخطوف(١)
- ضبط عجلات مسروقة (٤٧)
- ضبط مخدرات (١)كغم
- ضبط حبوب مخدرة (١٠٤٠٠)
- ضبط قطع اثرية(٤١٣) قطعة
- ضبط ادوية مهربة وغير مرخصة(١٨)طن
- ضبط صيدليات وعيادات طبيه غير مجازة ومخالفة (٢١)
- القبض على مخالفين برفع الاسعار(٣)
- حماية المنتج المحلي ضبط مواد غذائية ولحوم ودجاج وخضروات وفواكه (٥٦٠)طن
- القبض على متسللين عراقين وعرب واجانب (١٢)
- ضبط صهاريج لتهريب النفط(٨)
- ضبط عجلات تحمل مواد مهربة (٣١٥)طن