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مانشستر سيتي يكثف اتصالاته مع راموس

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-04 | 12:23

مانشستر سيتي يكثف اتصالاته مع راموس

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كشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل سيرجيو راموس، مدافع ، خلال الموسم المقبل.
وينتهي عقد راموس مع الميرنجي الشهر الحالي، ولم يصل اللاعب إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مانشستر سيتي اتصل براموس 3 مرات، لمحاولة إقناعه بالانتقال إلى الممتاز.


وأشار البرنامج الإسباني إلى أن راموس ينتظر تمسك ريال مدريد باستمراره في الموسم المقبل حتى آخر ثانية.

وتزعم تقارير صحفية أن أزمة تجديد سيرجيو راموس، تعود إلى رفض اللاعب المخضرم، خفض راتبه بنسبة 10% في الموسم الجديد.

ويحظى سيرجيو راموس، البالغ من العمر 35 عامًا، باهتمام أيضًا من جانب باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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