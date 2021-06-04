من أسرار العائلة المالكة.. الكشف عن لقب يطلقه الأمير تشارلز على ميغان ماركل

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن مراسل شؤون العائلة المالكة، راسل مايرز، قوله إن اللقب الذي يطلقه تشارلز على ماركل منذ معرفته بها هو "تنغستن".

وأوضحت الصحيفة أن "تنغستن" هو معدن يعد من أصلب المعادن الموجودة على الكوكب، وقد اختار تشارلز أن يطلق اسم هذا المعدن على ميغان لأنها "قوية ولا تنحني" على حد وصفه. من جهته يرى المراسل الملكي مايرز أن هذا اللقب هو "مجاملة أنيقة" من تشارلز لميغان.



يأتي ذلك رغم صدور تقارير صحفية تحدثت عن أن الأمير تشارلز، يخطط لطرد ابنه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة المالكة.

وكانت صحيفة "تليغراف" ذكرت نهاية الشهر الماضي، أن الأمير تشارلز، ونجله الأمير ويليام سيعقدان قمة ملكية لمناقشة مستقبل العائلة المالكة في بريطانيا خلال أسابيع، بعد وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.