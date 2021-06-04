انت الان تتابع خبر بالجداول.. تعرف على حالة الطقس في عموم العراق للأيام المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة الأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد.