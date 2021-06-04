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بالجداول.. تعرف على حالة الطقس في عموم العراق للأيام المقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة الأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد.

الهيأة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "حالة الطقس ليوم غد السبت ستكون في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية صحواً، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة للايام السابقة، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10 كم)".

 

الجداول ادناه: 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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