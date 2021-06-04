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انت الان تتابع خبر بالجداول.. تعرف على حالة الطقس في عموم العراق للأيام المقبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة الأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد.
الهيأة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "حالة الطقس ليوم غد السبت ستكون في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية صحواً، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة للايام السابقة، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10 كم)".
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