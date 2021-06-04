مراسلتنا: حريق في مستشفى مكون من 7 طوابق وسط طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول إيراني، الجمعة، عن اندلاع حريق، الجمعة، في مستشفى بحي "يوسف آباد" وسط طهران، مشيراً إلى أن المستشفى مكون من 7 طوابق.

وقال جلال ملكي، المتحدث باسم منظمة الإطفاء في بلدية طهران، إن "حريقاً اندلع الجمعة في مستشفى حي يوسف آباد بوسط طهران، وإنه نظراً لحساسية الحريق في المستشفى، تم إرسال 4 محطات إطفاء إلى مكان الحادث مع سيارات الدعم بما في ذلك سلالم هيدروليكية وأجهزة تنفس".





وأوضح ملكي أن "المستشفى مكون من 7 طوابق واشتعلت النيران في البداية في الطابق الأول بقسم الأشعة بمساحة حوالي 20 متراً، واندلع حريق آخر بجزء من الأسلاك الكهربائية وشعلة السقف المعلقة تناثرت مع اصطحاب دخان كثيف غطى الأرضيات".





وتابع أن "رجال الإطفاء قاموا بإجلاء المرضى بمساعدة عدد من الكوادر الطبية أثناء عملية إطفاء الحريق، فيما جرى نقل بعض المرضى الذين بحاجة ماسة للعلاج إلى مراكز صحية أخرى لمتابعة علاجهم".





ونفى المتحدث باسم منظمة الإطفاء في بلدية طهران، وقوع إصابات بسبب الحريق في المستشفى، لكنه أضاف "كان يمكن أن يكون الحادث مقلقاً".





وشهدت إيران على مدى الأيام القليلة الماضية سلسلة أحداث وإحراق استهدفت العديد من المنشآت والمباني الحكومية كان أشدها حريق اندلع مساء الأربعاء في مصفاة جنوب العاصمة طهران واستمر لمدة يومين.



