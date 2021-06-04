شكرا لقرائتكم خبر عن 7معلومات عن تحسن الاقتصاد.. أبرزها تراجع التضخم وارتفاع الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عرضت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة عددا من المؤشرات الإيجابية حول تحسن أوضاع الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالقطاع المالي والنقدي، أشارت " السعيد "، إلى تراجع معدل التضخم في شهر إبريل 2021،وزيادة صافى الاحتياطي من النقد الأجنبي ونستعرض فيما يلى 7 معلومات هامة عن تحسن أوضاع الاقتصاد:
- تراجع معدل التضخم ليصل إلى 4.4% على أساس سنوي و 1.2% على أساس شهري.
- استمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 40.3 مليار دولار في شهر إبريل 2021.
- استقرار قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي مما ساهم في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع.
- بلغ اجمالى عجز الميزان التجارى خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 نحو 9.6 مليار دولار.
- ارتفع اجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال ذات الفترة بنحو 7.4 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار بذات الفترة عام 2020.
- سجلت تحويلات العاملين بالخارج 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بفترة يناير إلى يوليو 2020.
- سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التعافي خلال النصف الأول من العام 2020/2021 حوالي 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.