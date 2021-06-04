شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 8947 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت روسيا اليوم الجمعة 8947 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، منها 2817 حالة في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى خمسة ملايين و108129.

وقال الفريق الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 377 شخصا توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتصل حصيلة الوفيات إلى 123037.

وفي إحصاء منفصل قالت وكالة الإحصاءات الاتحادية إن روسيا سجلت حوالي 250 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في الفترة من أبريل نيسان 2020 إلى مارس 2021.