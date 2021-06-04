شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض قياسي لعدد المواليد في اليابان منذ بدء التسجيل عام 1899 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة اليابانية اليوم الجمعة إن عدد المواليد في اليابان انخفض لمستوى قياسي العام الماضي.

وقالت الوزارة إن عدد المواليد انخفض إلى 840832 في عام 2020،متراجعا بنسبة 2.8 في المئة عن العام السابق، وهو الأقل منذ بدء تسجيل المواليد في عام 1899.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في انخفاض المواليد في أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، رغم توقعات سابقة بأن يؤدي العزل العام المصاحب للجائحة إلى زيادة عدد المواليد.

وقالت الوزارة إن عدد الزيجات المسجل في اليابان انخفض بنسبة 12.3 في المئة في العام الماضي إلى 525490، وهو انخفاض قياسي في قترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.