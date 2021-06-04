القبض على مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب بتهمة 'الدكة العشائرية'

وذكر بيان للمديرية ورد للسومرية نيوز، ان "قسم مكافحة الاجرام القي القبض على ثلاثة متهمين صادر بحقهم امر القبض وفق احكام الماده ٤ / ارهاب (الدكة العشائرية)".

واضاف ان الاجراء يأتي "تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني، وفي اطار جهود قيادة الشرطة للحد من ظاهرة الدكة العشائرية باعتبارها صورة من صور التهديد الارهابي وفقا للقانون".



ودعت قيادة شرطة محافظة واسط بحسب البيان "المواطنين الى التعاون والتكاتف مع القوات الامنية للقضاء على ظاهرة الدكة العشائرية التي تتنافى مع الخلق السليم والعرف العشائري الاصيل وتتسبب في الكثير من الحوادث المؤلمة".