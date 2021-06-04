ضمن حملة مكافحة المخدرات.. ضبط متهمين بالجرم المشهود بمناطق متفرقة

وبحسب بيان صدر عن المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية / قسم العلاقات والإعلام اوردته وكالة شؤون الشرطة للسومرية نيوز، فقد "ألقت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على 5 متهمين بمناطق مختلفة من البلاد".وذكر البيان ان "قسم مكافحة مخدرات الكوت القى القبض على 3 متهمين، بينما القى قسم مكافحة مخدرات ذي قار القبض على متهمين اثنين"، مشيرة الى ان "المتهمين تم ضبطهم بالجرم المشهود".

وتابع انه "تم إحالة جميع المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 /32 ) مخدرات".

وختم البيان ان "الواجبات جاءت بناءً على المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات، وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني الدور المهم".

