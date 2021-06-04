انت الان تتابع خبر بعد رفض المحترفين المشاركة.. تأجيل الإعلان عن قائمة البرازيل لكوبا أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي الأسبوع الحالي، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية، نقل البطولة إلى البرازيل بدلًا من الأرجنتين، التي انسحبت من التنظيم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ، بعد ان انسحبت كولومبيا من ملف التنظيم المشترك على خلفية الاضطرابات المحلية.وستكون المرة الثانية على التوالي التي تنظم فيها البرازيل، المنافسات.

وتستعد البرازيل لمواجهة الإكوادور، اليوم الجمعة، ثم باراجواي الثلاثاء المقبل.

وذكر تقرير في محطة جاوتشا الإذاعية، أن اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا، لا يريدون المشاركة في كوبا أمريكا.

وأشار تيتي إلى أن الفريق تحدث عن كوبا أمريكا، وسيتضح موقفه الأسبوع المقبل.

وقال "لدينا موقف لن نعلن عنه في الوقت الحالي، لدينا واجب بتقديم أداء قوي والفوز على الإكوادور".



ونوه "سنوضح كل شيء بعد مباراتي تصفيات كأس العالم".

وأوضح تيتي أن لاعبي المنتخب قابلوا روجيرو كالوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي، وكشفوا موقفهم.

وتستهل البرازيل، مشوار الدفاع عن لقب كوبا أمريكا ضد فنزويلا في برازيليا، يوم 13 يونيو/حزيران الجاري.