تنصيب الكولونيل غويتا رئيساً لمالي الإثنين المقبل

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باماكو: تجرى الإثنين مراسم تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا الذي أعلنته المحكمة الدستورية رئيساً انتقالياً في مالي الأسبوع الماضي بعد انقلابين في غضون تسعة أشهر، على ما جاء في وثيقة نشرت الخميس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوردت الحكومة المالية رغم إقالتها، على حسابها عبر شبكة فيسبوك مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية تدعو فيها السفراء ومدراء المنظمات الدولية إلى حضور مراسم التنصيب الإثنين عند الساعة العاشرة بالتوقيتين المحلّي وغرينتش.

ويتوقّع أن تسرع هذه المراسم تعيين رئيس للوزراء وهو من مطالب الأسرة الدولية التي تشترط أن يكون مدنياً.

كانت مصادر قريبة من العسكريين الانقلابيين اعتبرت أنّ مراسم التنصيب أو حلف اليمين هي شرط مسبق لتعيين رئيس للوزراء.

وكان للكولونيل غويتا دور كبير في الانقلاب العسكري الذي أطاح في 18 آب/أغسطس 2020 بالرئيس المنتخب ابراهيم بوبكر كيتا. وعيّن زعيماً للانقلابيين وأصبح نائباً للرئيس بعد تشكيل الهيئات الانتقالية لتحضير عودة المدنيين إلى السلطة مطلع 2022. وبقي الرجل القوي الفعلي خلال الفترة الانتقالية هذه.

وأقدم في 24 أيار/مايو على اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين ودفعهما إلى الاستقالة. وعينته المحكمة الدستورية في 28 أيار/مايو رئيساً انتقالياً.