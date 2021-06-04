بريطانيا: 18 وفاة و5274 إصابة

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"الخليج 365" من لندن: أبلغت المملكة المتحدة عن 5274 حالة إصابة كورونا جديدة في آخر 24 ساعة، وهو أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أواخر مارس الماضي.

ووفقًا لبيانات الحكومة، اليوم الخميس، كانت هناك أيضًا 18 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا. وارتفعت حالات الإصابة يوم الخميس بمقدار 944 حالة عن يوم الأربعاء البالغ 4330 حالة، وارتفعت الوفيات بمقدار ست حالات مقارنة بحالات الأمس البالغ عددها 12.

وهو أكبر عدد من الإصابات منذ 26 مارس حيث تم الإبلاغ عن 6187 إصابة، وترفع الأرقام الجديدة إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ بداية الوباء إلى 4،499،973 وإجمالي عدد الوفيات إلى 127،812.

وأعلن يوم الخميس، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح كورونا 39758.428 والجرعة الثانية 26422303.

وفي آخر 24 ساعة، تم إعطاء 172،763 جرعة أولى و349،019 جرعة ثانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه هيئة الصحة العامة في إنكلترا (PHE) أن عدد حالات المتغير الهندي (دلتا) تضاعف تقريبًا في الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بمقدار 5472 إلى 12431.

متغير دلتا

وقال مسؤولو الهيئة، يوم الخميس أن متغير دلتا قد تجاوز الآن ألفا (كينت) باعتباره الأكثر هيمنة في المملكة المتحدة. وحذروا من أن هناك "أدلة مبكرة" تشير إلى أن متغير دلتا يحمل مخاطر أكبر من دخول المستشفى.

ولكن يبدو أن الإجراءات الإضافية المتخذة في بولتون، حيث الحالات الأعلى، نجحت في خفض معدلات انتقال العدوى.

وكان قرار عدم إضافة أي دولة إلى قائمة السفر الخضراء للمملكة المتحدة - ونقل البرتغال من اللون الأخضر إلى الكهرماني يرجع إلى مخاوف بشأن طفرة نيبال في متغير دلتا.

وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس إن معدل الإيجابية في البرتغال "تضاعف تقريبًا منذ المراجعة الأخيرة" في أعقاب الارتفاع.

