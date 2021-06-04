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7 معلومات عن تحسن الاقتصاد.. أبرزها تراجع التضخم وارتفاع الاستثمارات الأجنبية

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القاهرة - سامية سيد - عرضت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة عددا من المؤشرات الإيجابية حول تحسن أوضاع الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالقطاع المالي والنقدي، أشارت " السعيد "، إلى تراجع معدل التضخم في شهر إبريل 2021،وزيادة صافى الاحتياطي من النقد الأجنبي ونستعرض فيما يلى 7 معلومات هامة عن تحسن أوضاع الاقتصاد:

  1. تراجع معدل التضخم ليصل إلى 4.4% على أساس سنوي و 1.2% على أساس شهري.
  2. استمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 40.3 مليار دولار في شهر إبريل 2021.
  3. استقرار قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي مما ساهم في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع.
  4. بلغ  اجمالى عجز الميزان التجارى خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 نحو 9.6 مليار دولار.
  5. ارتفع اجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال ذات الفترة بنحو 7.4 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار بذات الفترة عام 2020.
  6. سجلت تحويلات العاملين بالخارج 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بفترة يناير إلى يوليو 2020.
  7. سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التعافي خلال النصف الأول من العام 2020/2021 حوالي 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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