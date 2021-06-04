7 معلومات عن تحسن الاقتصاد.. أبرزها تراجع التضخم وارتفاع الاستثمارات الأجنبية

القاهرة - سامية سيد - عرضت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة عددا من المؤشرات الإيجابية حول تحسن أوضاع الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالقطاع المالي والنقدي، أشارت " السعيد "، إلى تراجع معدل التضخم في شهر إبريل 2021،وزيادة صافى الاحتياطي من النقد الأجنبي ونستعرض فيما يلى 7 معلومات هامة عن تحسن أوضاع الاقتصاد:

محمد يوسف

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