شكرا لقرائتكم خبر عن مصر خالية من المناطق غير الآمنة 2022.. اعرف خطة صندوق تطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال الأسبوع الجارى، على مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، لكل من: هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية، وأجلت مناقشة موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وكشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه سيتم تغيير مسمي الصندوق ليصبح "صندوق التنمية الحضارية"، وذلك نظرا لكثرة وتعدد مهامه واختصاصاته، ونرصد أبرز المعلومات عن آخر أعمال الصندوق وخطته.

-يستهدف تطوير عواصم المحافظات بتكلفة تصل لـ 250 مليار جنيه.

-يجرى العمل على توفير 500 ألف وحدة سكنية.

- 40 مليار تكلفة تطوير العشوائيات غير الآمنة ويجرى الانتهاء منها قبل نهاية العام.

-تطوير 1105 أسواق عشوائية بمختلف المحافظات، ومقدر لها تكلفة 44 مليار.

-تم تطوير 312 منطقة حتى الآن بإجمالى 190 ألف وحدة سكنية .

- تم تطوير 152 ألف فدان من المناطق غير المخططة.

-28 مليار تكلفة ما تم إنفاقه منذ 2014 وحتى الآن على تطوير المناطق العشوائية.