لخطورتهما الداهمة.. إزالة عقارين في منطقة كرموز بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة عقارين كل منهما مكون من 3 طوابق بمنطقة كرموز، وذلك لخطورتهما الداهمة على حياة المارة والمواطنين.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية شكاوى من المواطنين تفيد وجود خطورة داهمة بالعقارين رقمي 35 شارع البهي و22 شارع أبي وقاص، كل منهما مكون من أرضي وطابقين علويين.

وتبين من الفحص أن العقارين المشار إليهما، بناء قديم، خاليين من السكان، وصادر لهما قرارات هدم حتى سطح الأرض من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

ومن جانبها، ناشدت سحر شعبان، رئيس حي غرب، في تصريح لها، اليوم الجمعة، المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار يمثل خطورة داهمة، وذلك لعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظا على حياة المواطنين.