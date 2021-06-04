​تحذيرات من الرياح والأتربة.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في بيان صادر عنها خلال الفترة من الجمعة 4 يونيو حتى الأحد 6 من الشهر نفسه، وحذرت الهيئة من الظواهر الجوية المتوقعة على 10 مناطق خلال ساعات، مشيرة إلى وجود اضطرابات بالملاحة البحرية خلال فترة التنبؤ.

وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، تحذيرًا جويًا بشأن الاضطرابات الملاحية والأحوال الجوية، اعتبارًا من الساعة 6:00 الجمعة الموافق 4 يونيو وحتى 6:00 من يوم الأحد الموافق 6 يونيو، موجهة تحذيرها إلى قطاع إدارة الأزمات والكوارث، مجلس الوزراء، الإدارة العامة للمرور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حذرت الأرصاد الجوية من نشاط حركة الرياح على كل الأنحاء، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن خليج السويس، خليج العقبة، جنوب سيناء، وجنوب غرب البلاد، كما يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أثناء النهار، ويكون الطقس ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.