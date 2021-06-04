البنك الأهلي يلغي المصاريف الإدارية على القروض المضمونة بشهادات ادخار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري إلغاء المصروفات الإدارية على القروض الشخصية بضمان شهادات الادخار الخاصة بالعملاء بداية من شهر يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يحفز إلغاء المصاريف الإدارية، العملاء على الحصول على قروض بتكلفة منخفضة.

وقال البنك عبر منشور على صفحته على الفيسبوك إن البنك يتيح قروضًا شخصية (نقدي) بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي قيمة شهادات الادخار التابعة للعميل مع إصدار بطاقة ائتمان تتيح كاش باك أي استرداد جزء من مشترياتها بنسبة 5%.

ويستطيع العميل الحصول على كافة أنواع القروض المتاحة في البنك مثل القرض النقدي، أو السيارات، أو التمويل العقاري، بضمان شهادات الادخار بما يتماشى مع قيمة الشهادة مع حد القرض.

وتتميز القروض بضمان الشهادات بسهولة الإجراءات وعدم مطالبة العميل بتقديم أوراق محددة مثل خطاب بمفردات الراتب أو تقديم صورة من السجل التجاري مثل ما يتم في القروض بضمان الراتب، وتعد الشهادة هي أهم ضمانة.

ولا بد أن تتوافق فترة سداد القرض مع أجل الشهادة، ويوقع العميل على ذلك، كما يسمح البنك بتجديد الشهادة حتى انتهاء العميل من القرض بالكامل.