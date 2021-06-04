"قتل كلاب الحراسة وقفز من شباك المطبخ".. التحقيق مع المتهم بسرقة فيلا الفنان سيد رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالبدرشين، التحقيق مع شخص متهم بسرقة فيلا الفنان سيد رجب بمدينة البدرشين.

وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تمكن من قتل كلبي حراسة للفيلا وسرقة جزء من محتوياتها، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة.

كانت تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا يفيد بسرقة فيلا الفنان سيد رجب بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن هناك كلبي حراسة تم قتلهما وأن الجاني دخل من شباك المطبخ.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر لفحص ملابسات الواقعة، وتم من خلال مراجعة الكاميرات التوصل لهوية المتهم وتمكنت القوات برئاسة العقيد محمد عبدالشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة من ضبطه وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.