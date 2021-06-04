خامنئي: التصويت “واجب شرعي”… ومعارضو الداخل أعداء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 10:29 صباحاً - منذ 3 دقائق

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في ايران، ووسط مؤشرات على عزوف الناخبين عن المشاركة فيها، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن التصويت “واجب شرعي”، واصفاً معارضي الداخل في إيران بـ”الأعداء”.

يأتي هذا بينما أظهر استطلاع للرأي أجراه “مركز استطلاع طلاب إيران” (ISPA) أن 34% من الإيرانيين الذين يحق لهم التصويت ينوون المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 حزيران الجاري، في حين قال 32.4% من المستطلعين إنهم لن يصوتوا في الانتخابات بتاتاً.

على الصعيد الدولي، ذكر خامنئي أن “إيران تريد أفعالاً لا وعوداً” من القوى العالمية في مسألة إحياء الاتفاق النووي عبر المفاوضات الجارية الآن في فيينا.

وقال خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون: “أبلغت مفاوضينا أن المطلوب أفعال لا وعود لإحياء الاتفاق النووي”.

تجري إيران وقوى عالمية محادثات منذ أوائل أبريل تهدف لإعادتها هي والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل للاتفاق المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران. وردت إيران عبر التنصل من التزاماتها النووية.

من جهته، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن واشنطن تتوقع جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة مع إيران، وتتوقع أن تمتد المفاوضات إلى جولات أخرى تالية، بهدف إحياء الاتفاق النووي، وذلك بحسب “العربية”.