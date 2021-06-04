“يونايتد إيرلاينز” تخطط لشراء 15 طائرة أسرع من الصوت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 10:29 صباحاً - كتب مات غروسمن في صحيفة “وال ستريت جورنال” أنّ شركة يونايتد إيرلاينز تأمل في نقل الركاب على متن طائرة نفاثة جديدة أسرع من الصوت بحلول نهاية العقد، والتي من شأنها إحياء الرحلات عالية السرعة بعد الامتناع عن السفر بهذه الطريقة لأكثر من عقدين من الزمن.

وفي الموضوع الذي ترجمع “صوت بيروت انترناشونال” ورد ان الشركة الأم يونايتد ايرلاينز القابضة UAL -4.25٪ اعلنت يوم الخميس أنها ستحصل على طائرات نفاثة صغيرة يتم تطويرها بواسطة Boom Technology Inc. وهذا من شأنه أن يقلل من أوقات السفر ويعجب المسافرين ذوي الأجور الأعلى.

وقالت يونايتد أنها ستشتري 15 من طائرات Opterture المخطط لها من Boom إذا استوفت الطائرة معايير السلامة والتشغيل والاستدامة. تأمل Boom أن تطيّر نموذجاً أولياً صغيراً في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2022 ، مع استهداف النسخة الكاملة ذات حجم 88 مقعداً لنقل الركاب بحلول عام 2029.

تنافست ثلاث شركات لتطوير طائرات رجال الأعمال الأسرع من الصوت وطائرات الركاب الصغيرة على مدى العقد الماضي لملء الفجوة التي خلفتها الكونكورد الأنجلو-فرنسيية ، والتي تقاعدت في عام 2003 بسبب ارتفاع التكاليف والمخاوف بشأن الضوضاء التي تولدها.

وقد ابتليت الشركات التي تقوم بتطوير الطائرات الجديدة بالشكوك حول الطلب في السوق وتحديات الحصول على الموافقة فيما يتعلق بتكنولوجيات المحركات الجديدة والمواد المستخدمة لجعل الطائرات المخطط لها أكثر هدوءاً وأكثر توفيراً من الكونكورد التي كانت تحتوي على 100 مقعد.

وتوقفت شركة Aerion المدعومة من شركة Boeing Co.عن المحاولة، الشهر الماضي بعد أن قالت أنها لم تتمكن من جمع ما يكفي من المال لإنتاج طائرة الأعمال الأسرع من الصوت المخطط لها. في حين تواصل Spike Aerospace التي تتخذ من بوسطن مقراً لها تطوير طائرة أسرع من الصوت بسعة 18 مقعداً.

رفضت Boom الكشف عن الشروط المالية لكنها قالت أنّ الاتفاقية تتضمن دفعة مقدمة غير قابلة للاسترداد من United ، بالإضافة إلى خيار لشركة الطيران الأمريكية لشراء 35 طائرة إضافية بسعر تم التفاوض عليه مسبقاً.

تمّ إطلاق شركة boom التي تتخذ من دنفر مقراً لها في عام 2014 وجمعت 270 مليون دولار من المستثمرين. واستثمرت شركة الخطوط الجوية اليابانية، في عام 2017، 10 مليون دولار في Boom ووقعت عقود غير ملزمة لشراء 20 طائرة.

وقالت Boom انّ طائرتها Overture ستكون قادرة على الطيران 1.7 أضعاف سرعة الصوت. قد يسمح ذلك للطائرة المخطط لها بتقليل وقت الرحلة بين لندن ومركز يونايتد في نيوارك ، نيوجيرسي ، إلى 3 ساعات ونصف عوضاً عن أكثر من ست ساعات ، وتخفيض الرحلة من سان فرانسيسكو إلى طوكيو إلى ست ساعات بعد أن كانت 10 ساعات.

يشكك بعض المراقبين الصناعيين في سوق الطائرات الأسرع من الصوت. وقال ريتشارد أبولافيا ، مستشار الطيران في مجموعة تيل ، أنه لا يوجد سوى عدد قليل من الطرق التي تتمتع بحركة مرور كافية لدعم ما يكفي من الركاب المتميزين ذوي الأجر العالي ، وهذا لا يكفي لتبرير تطوير وإنتاج طائرة نفاثة أسرع من الصوت.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ديفيد كالهون يوم الخميس أنّ استمرار الاستثمار في السفر الجوي الأسرع من الصوت لم يكن منطقياً لأعمال الشركة. وقال السيد كالهون: “لم نؤمن بها بقدر ما كنا نظن أننا نستطيع.”

ومع ذلك ، قال السيد كالهون أنّ شركة يونايتد ستكون في طليعة الشركات إذا استطاعت تطوير التكنولوجيا في إطار زمني معقول.

وقال مايك ليسكينن ، رئيس علاقات المستثمرين في United ، إن شركة الطيران تعتقد أنه سيكون هناك إقبال كبير على الرحلات الأسرع من الصوت من قبل رجال الأعمال الذين يتمركزون على المراكز الساحلية في United وتابع قائلاً: “الطلب ليس هو المشكلة هنا”.

وقال السيد ليسكينن أنه واثق من أن Boom ستكون قادرة على جمع الأموال الإضافية التي ستحتاجها لتطوير واعتماد طائرتها الأسرع من الصوت. وتابع قائلاً:”قضينا الكثير من الوقت في اختيار الشريك المناسب.

رفض الرئيس التنفيذي لشركة United سكوت كيربي ، الذي كان يجلس أمام نموذج جديد تماماً ًلطائرة Overture في نفس مؤتمر المحللين يوم الخميس ، أن يقول كم تنفقه شركة الطيران على صفقتها مع Boom.

وبشّر إطلاق كونكورد سابقاً بتوقعات التبني الأوسع للطيران الأسرع من الصوت ، من قبل شركات الطيران وصانعي الطائرات التي تختار طائرات مثل بوينغ 747 التي كانت أرخص للطيران.

هذا ترك كونكورد في حالة فشل اقتصادي بعد أن اشترت ناقلتان فقط، وهما الخطوط الجوية البريطانية و Air France، الطائرة. إنّ ارتفاع التكاليف والمخاوف بشأن الضوضاء التي تنتجها الكونكورد انتهى بتقليص استخدامها لرحلات فاخرة باهظة الثمن بين أوروبا والساحل الشرقي. أدى حادث مميت في عام 2000 وانخفاض السفر بعد هجمات 9 / 11 إلى تقاعد الكونكورد.

وقال بليك شول ، الرئيس التنفيذي لشركة Boom ، أنه هناك تطورات تكنولوجية كبيرة منذ تصميم الكونكورد ، مثل مكونات ألياف الكربون الأخف وزناً والمحركات الأكثر هدوءاً وأكثر كفاءة. أعلنت شركة Boom العام الماضي عن شراكة مع Rolls Royce Holdings PLC لتطوير أنظمة الدفع للطائرات.

وقال إنّ المحركات “تسمح للطائرة بالطيران بشكل أسرع وحرق كمية أقل من الوقود بينما تكون أكثر هدوءاً”. وقالت Boom أنّ طائراتها لن تكون أكثر ضوضاءً من الطائرات النموذجية حول المطارات وأنّ الطرقات التي ستسلكها في البداية ستكون فوق المحيط فقط ، على الرغم من أنّ United و Boom تأملان في أن يوافق صانعو السياسات في نهاية المطاف على الطرق فوق الأرض.

بعد تجدد الاهتمام بالسفر الأسرع من الصوت ، قامت إدارة الطيران الفيدرالية مؤخراً بنشر القواعد المحيطة باختبار الطائرات الأسرع من الصوت.

كما أثرت المخاوف البيئية على الطلب على الطائرات الأسرع من الصوت ، والتي ستستخدم وقوداً أكثر من الطائرات التقليدية.

تقول Boom أنّ طائرات Overture ستكون قادرة على استخدام وقود الطائرات المستدام فقط. ومع ذلك ، فإن إمدادات الوقود المصنوع من النباتات أو النفايات، محدودة ، ولا تزال تنتج بعض الانبعاثات وتكلف حالياً خمسة أضعاف وقود الطائرات العادية.

تعتبر الصفقة أحدث مغامرات United في مجال الطائرات المستقبلية مع مردود إيكولوجي محتمل. أعلنت شركة الطيران في وقت سابق من هذا العام عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار في شركة Archer Aviation Inc.، في بالو ألتو ، كاليفورنيا وهي شركة تعمل على تطوير سيارات الأجرة الكهربائية الطائرة.

مثل طائرات Boom المخطط لها ، يجب على سيارات الأجرة الجوية من Archer الحصول على موافقة الجهات التنظيمية وتلبية متطلبات التشغيل في United قبل أن تفكر شركة الطيران في شراء 200 طائرة.