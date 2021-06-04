مع عدم انتظام طرح لقاحات كورونا عالميا… أسعار النفط تتراجع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 10:29 صباحاً - منذ 38 دقيقة

أدى انحسار التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في ظل مخاوف بشأن عدم انتظام طرح لقاحات فيروس كورونا عالميا، إلى تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة.

ونزل خام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 71.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن هبط أربعة سنتات، أمس الخميس، في أعقاب صعوده لأعلى مستوى منذ مايو/ أيار 2019.

ويتجه الخام لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 2% هذا الأسبوع.

وهبط الخام الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2 % إلى 68.71 دولار، بعد أن هبط سنتين في الجلسة السابقة، غير أنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو 4%.

وربح كلا العقدين نحو خمسة دولارات لكل منهما، في الأسبوعين الماضيين، وسط تفاؤل بأن الطلب العالمي على الوقود في تعاف من أوج الجائحة.

وقال محللو السلع الأساسية لدى ”جيه.بي مورجان تشيس“ في مذكرة: ”لا نزال نعتبر تعافي الطلب على النفط من نتائج التطعيمات إلى حد كبير“.

وأشار المحللون إلى أن ”أمريكا وأوروبا متقدمتان على نحو جيد في جهودهما للتطعيم“، لكن بطء أنشطة طرح التطعيم في دول آسيوية متقدمة وناشئة على حد سواء، يعني أنه ”لا تلوح في الأفق نهاية واضحة لقيود التباعد الاجتماعي في المنطقة“.

وأصيب أكثر من 170 مليون شخص بالفيروس على مستوى العالم، في حين يقترب عدد الوفيات من 3.8 مليون، إذ لا تظهر أي بوادر نهاية قريبة لأسوأ أزمة صحية عالمية في قرن، والتي تمضي في عامها الثاني.