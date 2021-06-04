لإعادة الإعمار… معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 10:29 صباحاً - منذ ساعتين

دخلت معدات وأطقم هندسية إلى غزة عبر معبر رفح وذلك تمهيدا للبدء بعملية إعادة الإعمار، بتوجيهات من الرئيس المصري عبالفتاح السيسي، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وأضاف الإعلام المصري أن إدخال المعدات المصرية يهدف للمساهمة فى إزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع، لتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار.

وكان السيسي قد وجه الثلاثاء بسرعة إدخال معدات إلى قطاع غزة للمساهمة في إعادة الإعمار، وذلك استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بحسب “اليوم السابع”.