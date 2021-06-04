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الولايات المتحدة تسجّل 14354 إصابة مؤكدة و 437 وفاة بكورونا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:44 صباحًا, 4 يونيو 2021 م

المناطق- وكالات

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 14,354 إصابة مؤكدة و 437 وفاة بفيروس المستجد (كوفيد 19).
وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 33,130,027، فيما بلغ عدد الوفيات 592,776.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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