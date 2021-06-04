شكرا لقرائتكم صورة غير مسبوقة .. "الإخوان" يتحالفون مع اليمين في إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعكس حالة غير مسبوقة في إسرائيل، حيث يظهر في الصورة المقرب من الإخوان منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة واليميني الصهيوني المتطرف نافاتالي بينت، واليساري يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" بعد نجاحهم في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة والإطاحة برئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو رئيس أطول حكومة في تاريخ إسرائيل.

ورغم أن جماعة الإخوان تطلق اتهامات التخوين والعمالة في كل اتجاه، فإنها تضرب اليوم مثالا صارخا في التناقض، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماح مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية لزعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس، بالانضمام لرئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد ليتمكن من تشكيل حكومة إسرائيلية.

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وحصلت القائمة العربية الموحدة في الانتخابات التي جرت في مارس الماضي على 4 مقاعد، ما قد يجعلها ترجح كفة المعسكر المعارض لنتنياهو.

ويقول قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية، إنهم اقتربوا من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قبل منتصف ليلة الخميس، قد تنهي رئاسة بنيامين نتنياهو لحكومات يمينية، استمرت 12 عاما.