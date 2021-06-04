شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محاور بخطة الحكومة لإعادة تأهيل المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، رفع كفاءة وإعادة تأهيل شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويأتى فى مقدمة خطة تطوير شركات المطاحن – حسبما ورد بخطة التنمية:

1- استكمال تطوير مطحن المطرية بمنطقة شمال القاهرة، البدء في إحلال وتجديد مطحن التبين بمنطقة جنوب القاهرة.

2- إحلال وتجديد مطحن فاقوس بشرق الدلتا.

3- زيادة قدرة تخزين صومعة الزقازيق من 30 طنا إلى 40 طنا.

4- تدعيم أسطول الحركة والنقل.

5- تطوير وإعادة تأهيل مطحني العاشر من رمضان و 15 مايو بمنطقة وسط وغرب الدلتا.

6- تطوير مطحن سلندرات أسيوط بمنطقة مصر الوسطى.

7- إنشاء مجمع مطاحن بأرض طيبة الجديدة وصومعة بقدرة 30 ألف طن بمنطقة مصر العليا.



وتأتى هذه الخطة فى إطار مساعى الحكومة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجى الأساسى لقطاع التموين، حيث توفير الأمن الغذائى من جانب فضلا عن تطوير دعم السلع الأساسية وضبط الأسواق وحماية المستهلك.

ويشار إلى أن الخطة تؤكد دعم السلع التموينية لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة من خلال تدعيم مخصصات دعم في موازنة الدولة قدرها 36.5 مليار جنيه لدعم سلع الخبر، و53 مليار جنيه دعم السلع الأخرى بإجمالى 89.5 مليار جنيه.